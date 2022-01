Mittagsführung durch die Ausstellung „Gesichtslos“ in den REM

Mannheim. Am Donnerstag, den 20. Januar, setzen die Reiss-Engelhorn-Museen ihre Mittagsführungen fort. Dieses Mal steht ein Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „gesichtslos – Frauen in der Prostitution“ auf dem Programm. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr an der Kasse im Museum Weltkulturen D5. Eintritt und Teilnahme sind kostenfrei. Initiiert wurde das Projekt von der Beratungsstelle Amalie des Diakonischen Werks Mannheim. Sie bietet seit ihrer Gründung 2013 Frauen in der Prostitution umfassende Hilfe und Beratung. Zwei Jahre begleitete der Fotograf Hyp Yerlikaya zehn Frauen, die in der Prostitution arbeiten oder ausgestiegen sind. Insgesamt entstanden mehr als 1800 Bilder, von denen 40 Arbeiten erstmals in der Ausstellung „gesichtslos“ zu sehen sind.

