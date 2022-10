Mitarbeiter attackiert

Ein 37-Jähriger hat am Samstagabend einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof attackiert. Weitere Angriffe konnten nur durch das Eingreifen der Frau des Angreifers verhindert werden, wie die Polizei mitteilte. Gegen 19.30 Uhr wollten der Tatverdächtige und seine Frau in den Zug einsteigen. Da die Frau einen Kinderwagen schob, wies ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn sie daraufhin, besser in einen anderen Wagen einzusteigen. Daraufhin attackierte der 37-Jährige den Mitarbeiter unvermittelt. Der Tatverdächtige stellte sich nach der Attacke freiwillig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1