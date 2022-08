Mit weniger Restmüll Geld sparen

Wer richtig in Wertstoffe, Papier und Bioabfälle trennt, kann beim Restmüll auf einen kleineren Behälter umsteigen und dadurch Geld sparen. Dafür wirbt die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung und erklärt: Die 60-Liter-Tonne ist bei konsequenter Abfalltrennung für viele Haushalte vollkommen ausreichend.„Mit der 60-Liter-Restmülltonne schaffen wir bei den Bürgerinnen und Bürgern Mannheims einen Anreiz, Abfälle zu vermeiden und richtig zu trennen. Wir sorgen damit für mehr Gerechtigkeit bei den Gebühren und belohnen diejenigen, die ihren Restmüll reduzieren“, erklärt Alexandra Kriegel vom Stadtraumservice.

Um die Abfälle zu trennen, gibt es in Mannheim drei Pflichtbehälter: die Restmüll-, Wertstoff- und Papiertonne. Die Abfallgebühr bemisst sich ausschließlich am Restmüllaufkommen. Wer die kostenlose Biotonne nutze, so die Stadt, könne das Restmüllvolumen zusätzlich um bis zu 40 Prozent reduzieren. Wer aus Platzgründen bislang keine Biotonne bestellen konnte, dem bietet der Stadtraumservice seit 2022 die „Nachbarschaftstonne“ an: Damit können benachbarte Hauseigentümer ihre Wertstoff- und Papiertonne gemeinsam nutzen, um so Platz für eine kostenlose Biotonne zu gewinnen. Mehr Informationen gibt es auch unter www.stadtraumservice-mannheim.de. Behälterneu- oder Umbestellungen können online gemacht werden. red

Die „Nachbarschaftstonne“ schafft Platz für die Biotonne. © Thomas Rittelmann