Mit dem sogenannten Geldwechseltrick hat ein unbekannter Täter einem hilfsbereiten 88-Jährigen die EC-Karte gestohlen und damit 1000 Euro abgehoben. Der Trickdieb hatte sein Opfer am Montag um 17.15 Uhr im Quadrat L 10 angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Der 88-Jährige bedauerte, nicht helfen zu können, und zeigte zur Bestätigung seinen offenen Geldbeutel. Daraufhin verwickelte der Täter den Mann in ein Gespräch, in dessen Verlauf er durch dreiste Lügen an die Bankkarte kam. Anschließend tat er so, als ob er die Karte zurücksteckte, und lief in Richtung L 8 davon. Als das Opfer den Verlust bemerkte, war es zu spät – es fehlten bereits 1000 Euro auf dem Konto. Der Täter ist etwa 50 Jahre alt, 1, 75 Meter groß und athletisch. Er hat kurze dunkle Haare und trug schwarze Trainingskleidung. Hinweise unter 0621/3 30 10. scho/pol