Mit Waffe bedroht

Zwei Jugendliche haben einen 18-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 0.40 Uhr in der Oberen Riedstraße in Käfertal. Da er kein Bargeld bei sich hatte, hätten die Täter ihn gezwungen, Geld am Automaten in der Mannheimer Straße abzuheben. Nachdem er ihnen schließlich mehrere hundert Euro übergeben hatte, flüchteten die Täter. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Einer der Täter soll circa 1,77 Meter groß, pummelig und schwarz gekleidet gewesen sein. Außerdem trug er eine Kapuze oder Mütze. Der zweite war rund 1,73 Meter groß, dünn, ebenfalls komplett schwarz gekleidet und trug eine Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174 4444 zu melden. red/pol