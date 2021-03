Mannheim. Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof einen 24-jährigen Iraker mit mehreren ungültigen Dokumenten erwischt. Bei einer Kontrolle zeigte er am Montag zunächst einen italienischen Ausweis und dann einen irakischen Reisepass, die nicht übereinstimmten. Bei einer Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der Pass annulliert war. Bei der Überprüfung des Mannes entdeckten die Beamten noch einen gefälschten griechischen Führerschein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde von dem 24-Jährigen eine Sicherheitsleistung einbehalten. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland gegen den Iraker, dem mithin auch eine Ausweisung droht.

