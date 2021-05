Mit Test oder Impfschutz

Die Lesesäle des Marchivum für die stadthistorische Forschung und die Bauakteneinsicht haben ab Dienstag, 4. Mai, wieder eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 18 Uhr. Für den Besuch ist eine Voranmeldung zwingend erforderlich, da die Zahl der Personen in den Lesesälen begrenzt ist.

Die Kontaktdaten für die stadthistorische Forschung lauten Tel. 0621/293-7137, E-Mail an markus.enzenauer@mannheim.de; und für die Bauakteneinsicht Tel. 0621/293-7735, E-Mail an bauakteneinsicht@mannheim.de. Bei einem Besuch muss ein aktuelles, negatives Schnelltestergebnis, das höchstens 24 Stunden alt ist, oder ein vollständiger Impfschutz-Nachweis (die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen) an der Pforte vorgelegt werden.