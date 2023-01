Mit Sport und Bewegung

Unter dem Motto „ Mannheim startet sportlich ins neue Jahr“ lädt der Fachbereich Sport und Freizeit unter Mitwirkung von Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer für Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr in den Unteren Luisenpark ein. Ein Personal Trainer wird dann eine Einführung in die vielfältigen Angebote des Unteren Luisenparks geben und aufzeigen, wie individueller Sport im Freien trotz unterschiedlicher Verpflichtungen – sei es Arbeit oder Familie – gelingen kann. Alle Anfänger oder diejenigen, die unsicher im Sport sind, werden hierbei an die Hand genommen. Treffpunkt ist am Kiosk an der Laufbahn. Das Angebot ist kostenfrei, zu Planungszwecken ist eine Anmeldung notwendig unter www.mannheim-bewegen.de. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1