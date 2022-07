Mit Spaß alt werden

Es war für ihn „eine ganz tolle Erfahrung“: Markus Weber, in der Region in der Rolle als „Fräulein Baumann“ bekannt, besuchte das Pflegeheim LanzCarré. Mit Markus Streubel spielt er in der neuen Capitol-Eigenproduktion „Ewig Jung“, und mit ihm sowie dem musikalischer Leiter Daniel Prandl sowie Regisseur Volker Heymann zeigte er 50 Heimbewohner und einigen Angestellten Ausschnitte aus dem Stück, das eine würdevolle Annäherung an die Schrulligkeiten des Alters sein soll. Einige Bewohner sangen die Lieder wie „Born to be wild“ prompt mit. Trotz des hohen Alters bis 99 Jahre und einiger körperlicher Gebrechen seien sie mit Begeisterung dabei gewesen, freute sich Weber. „Da wurde gelacht, da blitzte noch das volle Leben aus den Augen. Und die anschließende Diskussion bestätigte wieder einmal: Alt werden hat nicht nur eine negative Seite, man kann auch im Alter noch viel Spaß haben und dem Leben viel abgewinnen,“ bilanzierte er den Besuch. pwr

