Mit Schusswaffe Bargeld aus Getränkemarkt in Ladenburg erbeutet - Täter flüchtig

Ladenburg. Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend in Ladenburg einen Getränkemarkt überfallen. Dabei erbeutete er nach ersten Informationen der Polizei gegen 18.15 Uhr unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld in noch unbekannter Höhe bei einem Angestellten des Marktes in der Luisenstraße. Danach flüchtete er zu Fuß. Die Angestellte blieb unverletzt.

Eine Fahndung mit starken Kräften der Polizei blieb zunächst erfolglos. Von der Behörde wird der Mann wie folgt beschrieben: Geschätzt wurde er in einem Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Weiter wurde er mit einer Größe von rund 1,80 Meter beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Jogginganzug der Marke Adidas und eine dunkle Wollmütze. Zudem hatte einen Drei-Tage-Bart.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.