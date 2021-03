An den 188 800 Euro Beute hatten die beiden Täter nach ihrem Überfall auf die Filiale von Western Union in U 2 keine Freude: Der eine wurde kurz nach der Tat am 29. Juli 2020 in der Nähe der Bank mit dem Geld verhaftet, sein Komplize zwei Stunden später in einem Hotel in der Innenstadt. Beide waren kurz nach 8 Uhr in die Filiale eingedrungen, hatten zwei Mitarbeiter mit Schreckschusspistolen bedroht und Bargeld verlangt.

Nun begann der Prozess am Landgericht. Allerdings sitzt nur der 23-jährige V. auf der Anklagebank: Das Verfahren gegen den rund 20 Jahre älteren Komplizen T. wurde wegen dessen schlechter Gesundheit abgetrennt. Beiden werden zudem zwei Überfälle auf Tankstellen in Backnang und Schwäbisch Hall vorgeworfen. Von dem älteren Komplizen T. wurde eine Stellungnahme vorgelesen.

Demnach lebt der gebürtige Kroate mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern seit drei Jahren in Deutschland (Schwäbisch Hall) und leide an Morbus Crohn. Seine erste Anstellung hierzulande habe er wegen der Krankheit verloren, die zweite Anfang 2020 in der Pandemie. T. rechnet dem Gericht vor, dass seine Frau 1150 Euro netto verdient und nach Abzug von 600 Euro Miete, 200 Euro Rate fürs Auto sowie 125 für Strom und Gas 225 Euro übrig blieben: Es sei wegen des Geldmangels „unmöglich, unsere Kinder normal aufwachsen zu lassen“. Er wirft den deutschen Behörden vor, die Familie finanziell zu wenig zu unterstützen. Das sei „ein Armutszeugnis für Deutschland“. Die Taten hätten die beiden, so T., nicht aus Habgier begangen, sondern um Schulden zu bezahlen. Pikant: Zum einen haben EU-Bürger in Deutschland Anspruch auf Kindergeld. Zum anderen sagte der Angeklagte aus, dass er seinem kroatischen Komplizen 300 Euro geliehen hatte: Dieser habe sich davon tätowieren lassen.

Der Angeklagte ließ über seinen Anwalt erklären, dass er alle drei Taten zugibt und sich freiwillig dazu entschlossen habe. Allerdings sei er weder Initiator noch Organisator gewesen: Ihm hätten die Ortskenntnisse gefehlt und er habe noch nie Verbrechen begannen. Er stamme aus einer „angesehenen, aber armen Familie“. Er selbst habe eine Medizinische Berufsschule abgeschlossen. Danach hätte das für seinen Beruf nötige sechsmonatige Volontariat gefolgt, doch in dieser Zeit gebe es weder Lohn noch sonstige Unterstützung. Aus Geldmangel habe er auf dem Bau angefangen. Dafür erhielt er rund 350 Euro im Monat, und der Arbeitgeber stellte ein Zimmer.

Der schmächtige Mann erklärt, dass er später den Entschluss fasste, nach Deutschland zu ziehen. Nach Frankfurt sei er zufällig gekommen und habe dort auf dem Bau gearbeitet: 1400 Euro sollte es „schwarz“ geben, doch „wir wurden nur ausgenutzt und haben keinen Lohn erhalten“. Über einen Bekannten sei er nach Schwäbisch Hall gekommen, habe dort die Familie T. kennengelernt, der er monatlich 400 Euro für ein Zimmer und Essen bezahlte. Der Prozess wird am 17. März fortgesetzt.