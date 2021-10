Mit Mut in die Zukunft

Die CDU Mannheim und die CDU Ludwigshafen haben traditionell gemeinsam den Tag der Deutschen Einheit mit einem Festakt begangen. Festredner in diesem Jahr war Bernhard Vogel. Er war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Ministerpräsident des Freistaats Thüringen. In seiner Festrede erinnerte der 88-Jährige an die schicksalhaften Stunden und Tage der Jahre 1989 und 1990, die nach 45 Jahren der Teilung die deutsche Wiedervereinigung möglich machten. „Die Nachricht, das Brandenburger Tor ist offen, erreichte uns bei einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten in Warschau“, erinnerte sich Vogel.

Tag der Deutschen Einheit Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag von 1990 zum gesetzlichen Feiertag bestimmt. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an das Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland (BRD). Das war am 3. Oktober 1990. Vier Tage vor ihrem 41. Gründungstag hörte die DDR als souveräner Staat auf zu existieren und trat der BRD bei. Allein in Berlin feierten damals hunderttausende Menschen die Wiedervereinigung. o st

„Abenteuer meines Lebens“

Am 9. November 1989 war er gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl auf Staatsbesuch in Polen, um dort als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung das erste Auslandsbüro der Stiftung in einem der Staaten des Warschauer Pakts zu eröffnen. Vogel pries „die Verdienste der mutigen Demonstranten in der DDR, welche die friedliche Revolution ermöglichten“. Helmut Kohl habe anschließend die Gunst der Stunde genutzt und am 3. Oktober 1990 die deutsche Wiedervereinigung vertraglich besiegelt. „Deutschland war wiedervereint, das verursachte damals bei den Menschen große Freude und Dankbarkeit“, so Vogel. Auch heute sollten die Menschen deshalb gelegentlich von ihren Klagen ablassen und sich über die Wiedervereinigung freuen. 1992 übernahm der erfahrene Minister in Thüringen Regierungsverantwortung. „Damit begann für mich das größte Abenteuer meines Lebens“, bekannte Vogel. Alles musste neu geordnet werden, niemand hatte einen Plan.

„Es gab in Westdeutschland zwar ein Ministerium für gesamtdeutsche Fragen, aber nicht für gesamtdeutsche Antworten“, sagte er mit dem ihm eigenen Humor. Der Aufbau Ost sei nur möglich gewesen „dank großer Unterstützung aus dem Westen, in einem Ausmaße wie es das vorher nicht gab“. Später als erhofft seien blühende Landschaften entstanden. „Die Wiedervereinigung ist alles in allem gelungen, dafür sollten wir dankbar sein“, meinte Vogel. Gleichzeitig verkennt er nicht, dass es noch immer Ungleichheit und Probleme gibt, insbesondere durch den Bevölkerungsrückgang im Osten. „Heute leben in Ostdeutschland genauso viele Menschen wie im Jahr 1905, im Westen sind es im Vergleich zu 1905 doppelt so viele.“

Für Vogel endete im Jahr 1990 nicht die Geschichte, sondern es öffnete sich ein neues Kapitel. Um die heutigen Herausforderungen, wie die weltweite Klimakrise, die Corona-Pandemie und das Flüchtlingsproblem zu überwinden, sollte die Politik dafür sorgen, „dass Deutschland Partner und nicht Anhängsel der USA ist“. Nach den Wahlen in Deutschland werde erstmals eine Regierung aus drei Parteien gebildet. Wichtig sei der Ausbau der Digitalisierung. Die Verschuldung müsse abgebaut und die Schuldenbremse nicht in Frage gestellt werden. „Vor allem dürfen Rassismus und Antisemitismus nicht zum Alltag gehören“, forderte Vogel.

Keine Skepsis zeigen

Mit dem Appell an die CDU-Mitglieder, „nicht mit Skepsis, sondern mit Mut die Zukunft zu bewältigen und sich zu engagieren“ beendete er seine Festrede unter dem stehenden Beifall der 150 Gäste. Begrüßt wurde Vogel von Katharina Funck, Kommissarische Kreisvorsitzende der CDU Mannheim. Wilhelma Metzler, stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende aus Ludwigshafen, erinnerte in ihrem Grußwort an ihre Eindrücke der deutschen Wiedervereinigung vor 31 Jahren.

Der Mannheimer CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz bedankte sich in seinem Schlusswort bei Vogel für dessen „brillante Festrede“ und gab der Hoffnung Ausdruck, „dass die Welt auch in Zukunft zusammensteht“. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Polizeimusikkorps Mannheim.