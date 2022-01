Mit Möbeln beladener LKW brennt aus

Mannheim. Am Samstagmorgen ist gegen 6.20 Uhr im Langlachweg in Mannheim-Friedrichsfeld ein mit neuen Möbeln beladener Sattelzug aus unbekannten Gründen in Brand geraten.

Der vollbeladene Sattelzug musste komplett entladen werden. © Priebe

Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr im Bereich der Zugmaschine aus und Griff schnell auf die Ladefläche über, welche mit Polstermöbel beladen war. Der Brand wurde mit mehreren Trupps unter Atemschutz bekämpft. Um alle Glutnester final ablöschen zu können, können, musste der Sattelzug komplett entladen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz. © Priebe

Unterstützt wurden die Feuerwehrkräfte der Wache Süd nach eigenen Angaben durch die Abteilungen Friedrichsfeld, Seckenheim und Feudenheim der freiwilligen Feuerwehr.