Mit Messern zugestochen

Durch Messerstiche bei einer Auseinandersetzung in der Mannheimer Innenstadt sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie am Samstag ins Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag sind die beiden Schwerverletzten 16 und 17 Jahre alt.

An dem Streit waren zwei Gruppen von Jugendlichen beteiligt. Sie waren laut Polizei am frühen Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr vor einem Club aneinandergeraten und hatten aufeinander eingeschlagen. Dabei seien auch Messer verwendet worden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren auch am Sonntag noch Gegenstand der Ermittlungen. Die zwei Opfer konnten demzufolge noch nicht vernommen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174 44 44 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. lsw/sma