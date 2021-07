Mit Messer zugestochen

Ein 44 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend einen 43-Jährigen in der Mannheimer Innenstadt mit einem Messer angegriffen haben. Der Geschädigte erlitt nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag lebensbedrohliche Verletzungen. Der Beschuldigte steht im Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Die beiden Kontrahenten waren in einem Lokal in H 3 aneinandergeraten. Gegen 20.34 Uhr soll sich der 44-Jährige an den Tisch des 43-Jährigen gesetzt und ihn dazu aufgefordert haben, mit ihm zusammen das Lokal zu verlassen. Draußen soll ein verbaler Streit in einer Rangelei geendet haben. Der 44-Jährige zog schließlich sein Messer und versetzte dem Geschädigten zwei Stiche in den Bereich des Oberkörpers. Zeugen drängten den Angreifer daraufhin von seinem Opfer ab. Er ließ die Tatwaffe fallen und flüchtete zunächst. Noch in Tatortnähe wurde er von Polizeibeamten gestellt und festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. pol/kpl

