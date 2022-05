Mit Messer verletzt

Am Montagabend ist es auf dem Roggenplatz auf dem Waldhof zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und bislang unbekannten Tätern gekommen. Bei dem Streit, der sich gegen 20 Uhr ereignete, wurde der junge Mann vermutlich mit einem Messer verletzt. Die Täter, zwei bis drei Männer, flüchteten anschließend. Der Verletzte und sein Begleiter fuhren zunächst in Richtung Krankenhaus, verständigten dann aber doch einen Krankenwagen, der den 24-Jährigen in eine Klinik brachte. Weshalb es zur Auseinandersetzung kam, ist derzeit Ermittlungssache des Polizeipostens Waldhof. Hinweise werden unter Telefon 0621/76 25 40 entgegengenommen. pol/sko

