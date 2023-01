Mit Messer bedroht

Mit einem Messer haben zwei Unbekannte einen Mann am Alten Meßplatz bedroht. Wie die Polizei mitteilt, stand der 34-Jährige in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 2 und 2.30 Uhr an der Bushaltestelle „Alter Meßplatz“, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Sie holten ein Messer hervor und forderten ihn dazu auf, Bargeld und Mobiltelefon herauszugeben.

Über die Täter ist bekannt, dass einer von ihnen mit einer Mütze bekleidet war und etwa 26 Jahre alt sein soll. Der zweite Täter hatte Locken und trug eine Jogginghose.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, die Telefonnummer 0621/17 444 44 anzurufen. mek/pol