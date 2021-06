Mit Messer an der Haustür

Bei einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in Feudenheim und Ilvesheim haben Zeugen die gleiche Personenbeschreibung abgegeben. Die Polizei fahndet nach dem Mann. Der erste Vorfall ereignete sich am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Straße in Feudenheim. Ein Unbekannter ging dort nach Polizeiangaben kurz nach 20 Uhr durch die offene Haustür in das Gebäude. Durch eine unverschlossene Tür gelangte er in die Kellerräume und durchwühlte dort Kartons. Ein Hausbewohner, der ebenfalls in den Keller gegangen war, sprach den Mann dabei an. Der erklärte, dass er für einen Nachbarn etwas aus dem Keller holen wollte und entfernte sich eilig.

Rund zweieinhalb Stunden später meldete eine Frau einen Einbruchsversuch in der Dammstraße in Ilvesheim. Die Frau hatte auf der Aufzeichnung ihrer Videoüberwachungskamera gesehen, dass ein Unbekannter mit einem Klappmesser am Schließzylinder der Haustür herumgestochert hatte, sein Vorhaben allerdings abbrach.

Die Täterbeschreibung in beiden Fällen: 1,80 Meter groß, normale bis kräftige Figur, blonde lange Haare (zum Zopf gebunden), mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann sprach akzentfreies Hochdeutsch, er trug eine schwarze Jogginghose, einen grauen Pulli und hatte einen grau/roten Rucksack der Marke Völkl. Hinweise an die Polizei: 0621/174 44 44. pol/imo