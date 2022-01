Mit mehr als 1 Promille am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Mannheim. Nur wenige Wochen hat sich ein 18-Jähriger seines Führerscheins erfreuen können. Nach dem frühen Montagmorgen dürften im Nachgang ein Fahrverbot und eine Nachschulung, verbunden mit einem erheblichen finanziellen Aufwand, folgen. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei gegen 1.30 Uhr in der Theodor-Heuß-Anlage in Mannheim in eine Fahrzeugkontrolle geraten. Ein Alkoholtest ergab etwas mehr als 1 Promille, weshalb sich der Heranwachsende einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

