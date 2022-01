Mit Kunst gegen den Leerstand

Rund zwei Jahre lang stand die ehemalige Commerzbank-Filiale am Friedrichsplatz in der Mannheimer Oststadt leer – und war mit den zugeklebten Schaufenstern direkt gegenüber des Wasserturms und des Rosengartens nicht gerade ein schöner Anblick. Seit November des vergangenen Jahres hat die Künstlerin Olga Skorikova-Gebhard ihre Galerie und ihr Atelier in den entkernten Räumen eingerichtet und bringt damit viel Farbe und Fröhlichkeit in das leerstehende Objekt.

Begeistert von Menschen

Skorikova, so ihr Künstlername, stammt aus Sotschi an der russischen Schwarzmeerküste – in ihrer Serie „Am Meer“ hat sie deshalb auch das allgegenwärtige Blau des Meeres und des Himmels eingefangen. Im Vordergrund stehen aber immer Menschen, etwa mit Wind im Haar oder einem Eis in der Hand. „Ich male Urlaub. Ich male gesunde Menschen, ein bisschen mit Humor, Hoffnung und ein bisschen ballaballa. Keine Depressionen, keine bösen Energien“, sagt Skorikova.

Nach dieser Serie wurde ihr das Malen von Meer, Himmel, Eis und Händen zu langweilig und so malt sie in ihrer neuen Serie „Die Schönen“ Gesichter. „Das Beste, was es in der Welt gibt, sind Menschen. Sie sind alle schön. Ich bin begeistert von Menschen.“ Die Gesichter, die sie malt, sind voll Sommersprossen – für die russische Künstlerin ein Schönheitsmerkmal.

Ihre erweiterte Nachbarschaft rund um den Rosengarten findet sich inzwischen ebenfalls in Acryl auf Leinwand wieder, jedoch immer auch mit einem Element, das nicht der Realität entspricht: Ein Blumengeschäft, in deren Tür eine Freundin der Künstlerin lehnt, das Kentucky-Fried-Chicken-Dach, auf dem Männer in Badehose stehen, ein Heißluftballon in Form eines Staplers, darunter ein Cowboy, der über Mannheim fliegt, oder ein Friseursalon mit einer glänzenden Harley.

Skorikova studierte an der Staatsuniversität in Krasnodor und arbeitete von 1982 bis 1998 als Kunstlehrerin in Sotschi. „Ich weiß, seit ich zehn Jahre alt bin, dass ich malen werde“, sagt sie. Seit 1999 lebt und arbeitet die Russin in Mannheim. Arbeiten aus ihrer Serie Andrey Baktenev (Moskau) hängen im Museum für Moderne Kunst in Siskan bei Moskau und in einem Saal der Frankfurter Messe.

Zuvor befand sich ihr Atelier am Tattersall, bis das Haus, in dem es untergebracht war, verkauft wurde und Skorikova neue Räume suchte. Jens Hanreich, Vorstandsvorsitzender des Bauprojekteentwicklers Pro Concept, und Awes Kahn, Leiter des Immobiliengeschäfts des Unternehmens, haben ihr daraufhin die ehemalige Commerzbank-Filiale überlassen – bis voraussichtlich im Sommer die Renovierung beginnt und ein neuer Mieter einzieht.

Keine Miete

Miete bezahlen muss Skorikova nicht, sondern nur die Nebenkosten für Strom und Heizung tragen – eine Win-win-Situation für beide Parteien: Eine Premiumlage für die Künstlerin mit schönem Anblick für Passanten, was wiederum pro Concept in die Karten spielt. Schließlich lässt eine verklebte Fensterfront Besucher an einen Leerstand denken. Das Atelier Skorikova ist zudem im für seine Ateliers bekannten Viertel der Oststadt in guter Gesellschaft.

Mit klassischen Leerständen aufgrund fehlender Mieter gebe es aktuell in Mannheim übrigens keine allzu großen Probleme: „Es gibt rund um die Planken eigentlich keine Leerstände“, sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Dass dieser Eindruck bei Passanten trotzdem entstehe, liege wohl an diesen zugeklebten Schaufenstern, hinter denen aber noch oder bald renoviert werde. Ein Wechsel eines Mieters sei aber kein Leerstand. Ein solcher könne etwa bei der Umnutzung der Räume, etwa von einem Ladenlokal zu einem gastronomischen Betrieb erhebliche Umbauten erfordern. Der „Alte Simpl“ in P4 sei laut Pauels ein Beispiel: Er ist vermietet und seit einem dreiviertel Jahr im Umbau.

Dennoch hätten sich die Probleme, mit denen Einzelhandel und insbesondere die Mode- und Schuhbranche seit mindestens zehn Jahren zu kämpfen haben, durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. „Es ist schon eine kritische Situation“, sagt Pauels. Eine Flächenreduzierung wäre eine der Konsequenzen, mit der Ketten und Einzelhändler reagieren – wie etwa Peek und Cloppenburg, C&A oder Engelhorn es bereits vorgemacht haben. Auch gehen immer mehr Geschäfte Kooperationen ein, um ihre Ladenfläche zu reduzieren: sei es mit einem ähnlichen Angebot wie bei Intimissimi und Calzedonia oder als Ergänzung zum bestehenden Angebot, wie bei AppelrathCüpper und Butlers oder bei Thalia und dem Mannheimer Morgen. „Die Zeit der Riesenflächen ist vorbei“, so Pauels.