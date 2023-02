Mit Gipsarm Auto gefahren

Mit Arm in Gips sollte man nicht Auto fahren. Deshalb musste ein 29-Jähriger sein Auto stehen lassen und den Weiterweg zu Fuß antreten. Der Mann war einer Polizeistreife am Dienstag um 10.45 Uhr in der Seckenheimer Hauptstraße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Beamten staunten bei der Kontrolle nicht schlecht, als erkannten, dass sich der linke Arm des Fahrers gänzlich im Gips befand. Der Fahrer konnte weder richtig lenken noch irgendwelche Bedienelemente der linken Fahrzeugseite betätigen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen möglicher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. pol/dir

