Mit Getränkedose verletzt - Ehepaar streitet sich im ICE bei Mannheim

Mannheim. Ein Ehepaar hat sich in der Nacht auf Donnerstag in einem ICE auf dem Weg zum Mannheimer Hauptbahnhof verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 1 Uhr die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof aufgrund von

Streitigkeiten zweier Personen im ICE durch die Deutsche Bahn AG alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei den streitenden Personen (45-jährige Frau und 57-jähriger Mann) um ein Paar handelte. Dieses war zudem in Begleitung ihres gemeinsamen minderjährigen Kindes.

Erste Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die 45-jährige Tatverdächtige dem Geschädigten aufgrund einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Getränkedose in das Gesicht schlug. Der Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Zudem wurde die Brille des 57-Jährigen durch den Schlag beschädigt.

Nach einer räumlichen Trennung beider Parteien, konnten diese ihre Zugfahrt fortsetzen.

Die Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.