Mit "fips", dem buchbaren Bus-Shuttle, direkt zur Corona-Impfung

Flexibel von der Haustür zum Impfzentrum auf dem Maimarktgelände gefahren werden - das ist seit Samstag in einigen Stadtteilen möglich: Der individuelle Personenbus „fips“ der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) hat das Impfzentrum als zusätzliche Haltestelle aufgenommen. Abholen lassen können sich Bürgerinnen und Bürger in den nördlichen Stadtteilen Sandhofen, Schönau und Waldhof sowie auf dem Almenhof, in Neckarau, dem Niederfeld und auf dem Lindenhof.

Buchen lässt sich das „fips“-Shuttle, nachdem sich die Nutzerinnen und Nutzer registriert haben. Das geht entweder via Anwendung (App) fürs Smartphone oder mit einem Anruf beim Kundenservice der RNV: 0621/465 44 44. Vorerst für die Dauer eines halben Jahres ist der neue Shuttle-Service vorgesehen. Zu den regulären „fips“-Zeiten zwischen 5 und 24 Uhr sowie zwischen 20 und 24 Uhr in Seckenheim lässt sich das Elektromobil buchen.

Bereits seit Februar hatte die Stadt einen ähnlichen Service angeboten. Vor allem weniger mobile Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre sollten sich so zum Impfzentrum fahren lassen können, sagt Erster Bürgermeister Christian Specht. Rund 500 Menschen wurden bis Ende April befördert. „Das zeigt, dass der Bedarf hinsichtlich einer flexiblen, schnellen und bequemen Beförderung an unseren zentralen Impf-Standort enorm ist“, so der für den öffentlichen Nahverkehr zuständige Dezernent. Das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände lag bislang außerhalb des von „fips“ bedienten Stadtgebiets. Specht: „Damit zeigen wir einmal mehr, dass individuelle Ansprüche und ÖPNV sehr gut zusammenpassen.“ red/lok

Infos unter fips.rnv-online.de

