Mit falscher Identität

Die Bundespolizei hat am Freitag einen Mann am Hauptbahnhof festgenommen, der seit mehreren Jahren unter falscher Identität in Deutschland lebt und arbeitet. Nach Angaben der Beamten fielen die französischen Ausweisdokumente des 38-Jährigen bei einer Kontrolle auf und erwiesen sich als gefälscht. Die wahre Identität des Algeriers konnte ermittelt werden – er verfüge demnach nicht über eine französische Staatsangehörigkeit. Zudem stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der Mann seit etwa zwei Jahren untergetaucht war. Eine Staatsanwältin ordnete die Beschlagnahmung aller gefälschten Dokumente sowie die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Dabei wurden weitere – ebenfalls gefälschte – Dokumente gefunden, mit denen es ihm möglich gewesen war, in Deutschland zu leben und arbeiten. Gegen den 38-Jährigen werden nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, unerlaubten Aufenthaltes, Betrugs, mittelbarer Falschbeurkundung, Unterschlagung sowie Schwarzarbeit eingeleitet. pol/afs

