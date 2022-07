Mit Fahrrad beworfen

Ein Jugendlicher hat am Freitagmorgen einen 62-Jährigen in Neckarau beleidigt und verletzt. Wie die Polizei berichtet, betrat der unbekannte Täter mit seinem Fahrrad gegen neun Uhr ein Einkaufszentrum in der Angelstraße. Der 62-jährige Haustechniker wies ihn auf das Fahrradverbot hin und bat ihn, das Rad draußen abzustellen. Darauf wurde der Jugendliche ausfällig. Er warf dem 62-Jährigen das Fahrrad gegen die Beine und trat ihm mehrfach gegen die Schienbeine. Der 62-Jährige erlitt dabei offene Verletzungen. Der Täter soll etwa 16 bis 17 Jahre alt sein, sein Mountainbike hat auffallend breite Reifen. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 0621/833970. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1