Mit drei Promille im Auto unterwegs

Erheblich betrunken ist ein 58-Jähriger am Mittwochnachmittag in der Innenstadt mit seinem Auto unterwegs gewesen. Der Mann fiel kurz nach 15 Uhr einer Streife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf – außerdem war er in einer Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. In N 5 wurde er gestoppt und kontrolliert. Schon als der Mann ausstieg, konnte er sich nach Angaben der Polizei kaum auf den Beinen halten. Er torkelte, konnte nicht sicher stehen und musste sich am Fahrzeug festhalten. Er roch nach Alkohol und seine Aussprache war „verwaschen und lallend“. Ein erster Alkoholtest vor Ort schlug fehl. Ein weiterer Versuch, nachdem der Mann zum Polizeirevier gebracht worden war, ergab einen Wert von rund drei Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten. pol/mik

AdUnit urban-intext1