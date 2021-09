Mit Abzeichen und Pistolenholster: Vermeintlicher Polizist in S-Bahn unterwegs

Mannheim/Heidelberg. Ein 19-Jähriger hat sich in einer S-Bahn zwischen Mannheim und Heidelberg gegenüber Mitarbeitern der Bahn als Polizist ausgegeben. Nach Angaben der Bundespolizei vom Mittwoch war der junge Mann bei seiner Fahrt in der S3 am Dienstagabend mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet, auf dessen rechter Brustseite das Hoheitsabzeichen der Bundespolizei sowie die Aufschrift "Polizei" deutlich zu sehen war. Zudem habe er einen Pistolenbeinholster und ein Tierabwehrspray sowie Stahlhandfesseln mit sich geführt. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Rucksack des Mannes zudem einen Teleskopschlagstock auf. Eine Berechtigung zum Mitführen der Waffe hatte er nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten die Angaben des jungen Mannes für nicht glaubhaft gehalten und meldeten den Vorfall schließlich der Bundespolizei. Die Behörde ermittelt nun wegen des Verdachts des Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz.