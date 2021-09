Mit 3G-Regel durch den Winter: Hallenbadsaison in Mannheim geht los

Mannheim. Noch bis zum Wochenende können Mannheimerinnen und Mannheimer in den Freibädern der Stadt ihre Bahnen ziehen. Danach startet die in der Quadratestadt die Hallenbad-Saison, teilte die Stadt am Dienstag mit. Ab 13. September die Hallenbäder Herschelbad, Waldhof Ost und Gartenhallenbad Neckarau ihre Türen. Eine Woche später, am 21. September, kann dann auch im Hallenbad auf der Vogelstang wieder geschwommen werden.

„Auch im zweiten Corona-Jahr ist es uns gelungen, zwar mit einem lockdownbedingten verspäteten Start, über den gesamten Sommer den Mannheimerinnen und Mannheimern in allen vier städtischen Freibädern Bewegung und Abkühlung zu bieten“, erklärte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. In der Hallenbadsaison soll nun auf die Erfahrungen aus dem Sommer zurückgegriffen werden. „Das neu eingeführte Online-Ticketing-System hat sich bewährt und wird nun auch bei den Hallenbädern angewandt. Dank Kontaktdatenerfassung und 3-G-Regel wird sicheres Schwimmen auch über den Winter möglich sein“, so Eisenhauer weiter.

Der Zutritt zu den Hallenbädern ist somit gemäß der baden-württembergischen Corona-Verordnung nur Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten gestattet. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schülerinnen und Schüler sind hiervon ausgenommen. Im Eingangs- und Kassenbereich sowie im Nassbereich und auf den Toiletten gilt zudem die Maskenpflicht.

Zusätzliche Schwimmstunden für Schulklassen

Da im Schuljahr 2020/21 der Schwimmunterricht an den Schulen ausfiel, sollen diese Defizite nun ausgeglichen. So werden laut Verwaltung zusätzlich 24 Wasserstunden den vierten Klassen für die Schwimmausbildung überlassen. Dies habe teilweise Auswirkungen auf die Badezeiten für die Öffentlichkeit. Ebenso weist der Fachbereich Sport und Freizeit darauf hin, dass es auch während der Öffnungszeiten Schulklassen anwesend sein könnten.Zusätzlich laufen die Planungen für das neue Kursprogramm mit besonderem auf acht- bis neunjährige Kinder. Ab Mitte September wird es hierzu seitens der Stadt weitere Informationen zu Start- und Verkaufsterminen geben.

Eintrittskarten für die Hallenbäder müssen vorab bis zu sieben Tage im Voraus online erworben werden. Diese würden den ganzen Tag gelten. Ausnahme bildet das Gartenhallenbad Neckarau, wo am Wochenende jeweils zwei Zeitslots angeboten werden, damit das Bad möglichst vielen Badegästen zur Verfügung steht. Auch die Saunasaison startet wieder - allerdings ohne Aufguss. Die Sauna im Herschelbad bleibt dabei vorerst geschlossen.

Weitere Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen sowie zum Ticketverkauf finden Sie hier.