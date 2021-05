Mit 1,6 Promille in Corona-Kontrolle gerauscht

Mannheim. Weil er nach 22 Uhr unterwegs war, hat die Polizei einen Autofahrer am am Samstagabend in Neckarau angehalten. Laut Polizeibericht bemerkten die Beamten bei ihrer Kontrolle gegen 23 Uhr einen starken Alkoholgeruch.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille zu Tage. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe

entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung verantworten.

