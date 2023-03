Misslungener U-Turn: Auto landet in Mannheim im Gleisbett

Mannheim. Glück im Unglück hatte am Samstagabend gegen 21 Uhr eine Frau in Mannheim. Sie wollte in der Friedrich-Ebert-Straße an einer Ampelkreuzung offenbar einen U-Turn durchführen, so die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei ist die Frau mit ihrem Fiat 500 allerdings zu früh abgebogen. Die Folge: Sie landete im Gleisbett der Straßenbahn.

Da sich das Fahrzeug festgefahren hat, war die Strecke der L4/4A zwischen den Haltestellen Universität und Waldfriedhof/Käfertaler Wald in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Die L4 wurde über Feudenheim umgeleitet.

Due Autofahrerin erlitt ersten Informationen zufolge einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.