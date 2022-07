Minka Pradelski liest

Die Jüdische Gemeinde Mannheim lädt ein zu einer Lesung mit der Autorin Minka Pradelski. An diesem Dienstag, 19. Juli, 19 Uhr, wird sie ihren Roman „Es wird wieder Tag“ (2020) vorstellen, der in der ZDF-Sendung „Das Literarische Quartett“ besprochen wurde. Die Veranstaltung findet in der Jüdischen Gemeinde in F3 4 statt. Der Eintritt kostet sieben (ermäßigt fünf) Euro.

Minka Pradelski wurde 1947 im Displaced Persons Camp Zeilsheim geboren. Nach dem Studium der Soziologie arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sigmund-Freud-Institut im Rahmen des Projekts „Nachwirkungen massiver Traumatisierungen bei jüdischen Überlebenden der NS-Zeit“. Sie lebt in Frankfurt. red