Mindestens 30.000 Euro Diebstahlschaden auf Mannheimer Baustelle

Mannheim. Diebe haben auf einer Baustelle in Mannheim Beute im Gesamtwert von mindestens 30.000 Euro gemacht. Um auf das Gelände der Baustelle in der Heinrich-Wittkamp-Straße im Stadtteil Herzogenried zu gelangen, hatten die unbekannten Täter am frühen Donnerstagmorgen Uhr zunächst die Überwachungskameras rund um das Areal außer Betrieb gesetzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem sie den Zaun durchtrennt hatten, fuhren sie mit einem Fahrzeug in die Tiefgarage der Baustelle. Nach weiteren Polizeiangaben hatten sie zuvor die dortigen Bewegungssensoren und die Beleuchtungskörper zerstört.

Aus einem Lagerraum entwendeten die Täter zahlreiche Kabeltrommeln mit insgesamt über 500 Meter Elektrokabel. Aus einem Baucontainer erbeuteten die Diebe zudem zahlreiches Werkzeug. Der Versuch, einen weiteren Container aufzuhebeln, misslang.

Ein Zeuge beobachtete die Einbrecher gegen 3.20 Uhr beim Verlassen der Baustelle und fertigte Videoaufnahmen an. „Darauf sind mindestens drei dunkelgekleidete Personen zu sehen, die einem weißen Transporter aus der Tiefgarage folgten“, so die Polizei.

Seit Anfang Dezember wurden laut der Behörde im Bereich Mannheim und Ladenburg gleichgelagerte Diebstähle und Einbrüche auf Baustellen begangen. Auch in diesen Fällen seien Werkzeuge und Baumaterialien entwendet worden. Ein möglicher Zusammenhang der einzelnen Taten werde nun ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/3301-0 entgegen.