Kann ein Mensch in ein Land „zurückkehren“, in dem er nie gelebt hat, fragt Fatih Çevikkollu im Auditorium des Technoseums. Der Kabarettist wurde 1972 in Köln geboren, seine Eltern waren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. „Wir kehren zurück“, habe er viele Jahre lang von ihnen gehört. „Zurück“ - das hieß: zurück in die Türkei. In das Geburtsland der Eltern. In das Land, das er aber

