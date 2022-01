Migration – und was dann Heimat bedeutet

Welchen Herausforderungen stellen sich Schülerinnen und Schüler, die neu in Deutschland sind? Wie erleben Menschen unterschiedlicher Herkunft Freundschaft? Und was bedeutet Heimat für Familien mit Migrationsgeschichte? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine neue Filmreihe im Cinema Quadrat: Diese Woche am Mittwoch, 19. Januar, sowie am 23. Februar und am 23. März zeigt das Kino deutsche Produktionen rund um das Thema Migration in der Bundesrepublik. Die Reihe wird in Kooperation mit dem Technoseum veranstaltet, das noch bis zum 19. Juni die große Landesausstellung „Arbeit & Migration. Geschichten von hier“ zeigt. Die Film-Präsentationen werden unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen durchgeführt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten für die drei Termine kosten pro Person 8 Euro (ermäßigt 6 Euro sowie für Cinema-Quadrat-Mitglieder 5 Euro) und können ausschließlich online gekauft werden.

Weltpremiere am 23. Februar

Der preisgekrönte Dokumentarfilm „Klasse Deutsch“ (2018) schildert am 19. Januar den Arbeitsalltag einer Kölner Lehrerin, die Kinder auf das deutsche Schulsystem vorbereitet, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Das Publikum durchlebt mit den Kindern und Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen den turbulenten Schulalltag mit der kniffligen deutschen Sprache. Anne Mahn, Kuratorin der Ausstellung „Arbeit und Migration“ im Technoseum, gibt zu Beginn eine Einführung.

Lernen kann Spaß machen: Eine Szene aus „Klasse Deutsch“. © Technoseum

Am 23. Februar stehen im Film „Freundschaften – kommen, um zu bleiben“ (2015) ganz unterschiedliche Menschen und ihre Geschichten im Mittelpunkt: Der Mannheimer Filmemacher Mario Di Carlo besucht Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte, Junge und Alte, alteingesessene Mannheimerinnen und Zugezogene – und ergründet, was sie miteinander verbindet. Im Anschluss an den Film laden Kuratorin Mahn und Di Carlo zu einem Gespräch – und zu einer Premiere: An dem Abend wird auch erstmals Di Carlos Kurzfilm über eine Eismacherfamilie in Albstadt gezeigt, deren Eisdielen-Inventar auch in der Schau im Technoseum zu sehen ist.

Bin ich Deutscher oder Türke? Der Film „Almanya – Willkommen in Deutschland“ (2010), den das Cinema Quadrat am 23. März zeigt, schildert eine bewegte Familiengeschichte, ist aber auch ein Beitrag über die deutsche Integrationsdebatte, Identitäten und die komplizierte Frage nach Heimat, die jedes Familienmitglied für sich persönlich ein wenig anders beantwortet – und immer mit einer Portion Humor und einem Augenzwinkern. red/lok

