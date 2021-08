Mieterverein fährt zur Demo in Berlin

Am 11. September findet in Berlin eine Mietendemo statt. Der Mieterverein Mannheim bietet hierfür 30 DB-Gruppentickets an. Es geht am Samstag, 11. September, um 6.32 Uhr ab dem Hauptbahnhof Mannheim los. Die Demonstration beginnt dann um 13 Uhr am Alexanderplatz. Um 22.37 Uhr sind die Mitfahrenden dann wieder zurück. Insgesamt stehen 30 Tickets zur Verfügung, die für 10 bis 20 Euro (nach Selbsteinschätzung) abgegeben werden. Hier ist auch noch die Fahrt in Berlin zum Alexanderplatz inbegriffen. Die Fahrt ist auch für Nicht-Mitglieder offen. Interessierte sollten sich bald anmelden: Anmeldeschluss ist am 1. September, 12 Uhr, wenn bis dahin noch Tickets verfügbar sind. Das Ticket ist erst sicher, wenn die Anmeldung erfolgt und die Teilnehmergebühr bezahlt ist. Die Anmeldung und Informationen sind unter mietendemo@mieterverein-mannheim.de erhältlich.

