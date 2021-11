Michael Patrick Kelly kommt 2022 in die SAP Arena

Mannheim. Der irisch-amerikanische Superstar Michael Patrick Kelly kommt am 27. September 2022 in die SAP Arena. Der Singer-Songwriter, der die Songs "An Angel" und "Fell in Love with an Alien" für seine Familienband, die Kelly-Familie, schrieb und damit berühmt wurde, geht nun mit seinem fünften Studioalbum B•O•A•T•S auf Tournée. Zuvor hatte er bereits mit "Beautiful Madness" und "Throwback" im Alleingang die internationalen Charts erobertet. Der Vorverkauf der Tickets startet am Freitag, den 26. November, ab 10 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

