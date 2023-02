Michael Bublé singt in der Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Jazz, Swing und Pop, vereint in scheinbar schwereloser Leichtigkeit: Wenn der kanadisch-italienische Starsänger Michael Bublé am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena auftritt, dürften die Herzen höher schlagen. „Higher“ hat Bublé die aktuelle Tour nach seinem gleichnamigen, 2022 veröffentlichten jüngsten Album genannt. Im Tourprogramm führt der Crooner „natürlich alle Hits“, darunter auch seine eigenen Pop-Songs, die Klassiker geworden sind. Karten waren bei eventim.de zuletzt noch in den Normalpreiskategorien zwischen 112,75 und 296,75 Euro (als Selbstausdruck) verfügbar

