Messerstiche fast tödlich

Ein 21 Jahre alter Mann befindet sich nach einem Messerangriff in der Innenstadt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der Beschuldigte in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit mehreren Personen auf einen 23-Jährigen eingestochen haben. Der Geschädigte habe dabei zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am ganzen Körper davongetragen. „Zumindest ein Stich verfehlte nur knapp ein wichtiges Blutgefäß“, betonte ein Polizeisprecher. Nur durch die schnelle medizinische Versorgung habe das Leben des 23-Jährigen gerettet werden können. Der 21-Jährige steht nun im Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Mehrere Waffen im Einsatz

Zusammen mit Bekannten hatte sich der Geschädigte gegen 1 Uhr rund um die Mensa-Wiese am Schlosspark aufgehalten, wo sich auch der Tatverdächtige zusammen mit weiteren Personen aufgehalten haben soll. Darunter sollen mindestens fünf Personen gewesen sein, die ein Messer griffbereit mit sich führten. Als sich der Geschädigte zu der Gruppierung begab, soll er von den Beschuldigten umgestoßen worden sein. Anschließend sollen die mit den Messern bewaffneten Personen gemeinsam auf den Geschädigten eingestochen haben. Erst als mehrere Polizeiwagen vorgefahren seien, hätten die Täter vom Opfer abgelassen. Sämtlichen Verdächtigen – bis auf den festgenommen 21-Jährigen – gelang die Flucht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die zwischenzeitlich beim Kriminalkommissariat eingerichtete Ermittlungsgruppe „Park“ soll nun die weiteren Tatverdächtigen ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei unter 0621/174 44 44 entgegen. pol/kpl