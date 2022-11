Messerattacke am Mannheimer Paradeplatz - Mutmaßlicher Täter vielleicht schuldunfähig

Mannheim. Der Mann, der am Donnerstag einen 22-Jährigen auf dem Mannheimer Paradeplatz mit einem Messer verletzt haben soll, ist in ein psychiatrisches Krankenhause eingeliefert worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, steht der 21-Jährige in dringendem Tatverdacht, sein Opfer gegen 13 Uhr angesprochen zu haben. Unvermittelt soll er daraufhin mit einem Küchenmesser auf den Oberschenkel des Mannes eingestochen haben. Dieser erlitt mehrere Stichverletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. Der 22-Jährige konnte das Krankenhaus noch im Lauf des Donnerstags verlassen.

Zeugen gaben entscheidenden Hinweis

Der mutmaßliche Täter entfernte sich unmittelbar nach der Attacke vom Tatort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Mann im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Abendakademie angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die mutmaßliche Tatwaffe - ein Küchenmesser mit 15 Zentimeter langer Klinge.

Am Freitag wurde der 21-Jährige dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der Richter die einstweilige Unterbringung des Mannes an. Laut Polizei war der mutmaßliche Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig oder vermindert schuldfähig.