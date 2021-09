Messerangriff:18-Jähriger verletzt

Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Beide gehörten vermutlich zu einer etwa 20-köpfigen Gruppe, die sich in der Innenstadt aufhielt. Aus ungeklärten Gründen sei innerhalb der Gruppe ein Streit ausgebrochen, in dessen Verlauf der junge Mann verletzt wurde, teilte die Polizei mit. Die meisten Gruppenmitglieder flüchteten nach der Tat. Obwohl die Polizei mit 14 Streifenwagenbesatzungen nach den Beteiligten fahndete, gab es zunächst kein Ergebnis. Hinweise zum Täter lagen bis zum späten Abend ebenfalls nicht vor. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, nach ersten Erkenntnissen schwebte er nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden: 0621/174 44 44. dpa

