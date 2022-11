Messe zu Immobilien verschoben

Wegen der aktuellen Situation wird das Immobilienforum Rhein-Neckar Immo2 verschoben. Die Messe sollte ursprünglich an diesem Sonntag, 13. November, in der Abendakademie stattfinden. Einen Ersatztermin hat der „Mannheimer Morgen“ als Veranstalter schon festgelegt: 19. März 2023. Veranstaltungsort bleibt die Abendakademie. Auch für den neu angesetzten Termin bleibt Diringer & Scheidel Partner für die Veranstaltung. Die Unternehmensgruppe organisiert trotz der Absage des Forums im November ein alternatives Vortragsprogramm, das als Webinar geplant ist. Das Webinar findet allerdings später, am Mittwoch, 23. November, um 19 Uhr statt. Im Rahmen der Onlineveranstaltung, die live übertragen wird, können sich Interessenten über aktuelle und künftige Projekte von Diringer & Scheidel informieren. Der Link hierzu ist ab 18.45 Uhr freigeschaltet. vs

Info: www.dus-immobilien.de/ aktuelles/onlineveranstaltung