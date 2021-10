Messe „Trau“ in der Maimarkthalle

Mannheim. Seit über 20 Jahren veranstaltet die Agentur Livetime die »Trau«-Hochzeitsmesse. Sie ist am Samstag, 16. Oktober, und am Sonntag, 17. Oktober, in der Mannheimer Maimarkthalle zu Gast. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es an der Tageskasse. Der Eintritt kostet 9 Euro pro Person für einen Tag und 13 Euro fürs Wochenende.

In diesem Jahr ist das Thema nachhaltige Hochzeit und „Greenwedding“ ein absoluter Trend. Alles, was für eine Hochzeit benötigt wird, gibt es auch im ökologischen Style und damit in der umweltfreundlichen Version. Angefangen von Fairen Ringen, Blütenkonfetti und den umweltfreundlichen „Save the Date“-Karten bis hin zu ökologischen Seifenblasen aus biologisch abbaubarem Spülmittel.