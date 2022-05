Messdaten im Internet

Seit September vergangenen Jahres liefert die neue Klimastation in der Schlossgartenstraße als bislang einzige bodennahe Station in der Innenstadt im Zehn-Minuten-Takt Informationen zu Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke, Windrichtung und Niederschlag. Künftig können Interessierte die Daten in Echtzeit selbst abrufen – entweder übers Smartphone oder die neu entwickelte Webseite www.stadtklimaanalyse-mannheim.de/klimadaten. Eine mit einem QR-Code versehen Informationsstele wurde laut Mitteilung der Stadt nun an der Klimastation installiert.

„Die Klimastation hilft uns nicht nur bei der Freiraumplanung, sondern ist auch ein Beispiel für die zunehmende Digitalisierung unserer Verwaltung“, erläutert der für Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD). Die Anlage entspricht den Anforderungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für nebenamtliche Klimastationen. Die Sensoren sind an einem drei Meter hohen Mast befestigt, der gleichzeitig zur Messung der Strömungsdynamik dient. Eine weitere Station misst bereits seit Juni 2021 auf dem Dach der Stadtkämmerei in E4, 1 das Klimageschehen oberhalb der städtischen Grenzschicht. red

