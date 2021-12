Mannheim. Unbekannte Täter haben ein Auto in der Mannheimer Innenstadt entwendet. Der Fahrer des grauen Mercedes mit Frankethaler Kennzeichen (FT) hatte seinen Wagen am Mittwoch gegen 23 Uhr im Quadrat N5 abgestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als er am nächsten Morgen gegen 5 Uhr zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr an Ort und Stelle. Der Wert des Autos wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.