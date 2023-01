Mercedes-Fahrer schlägt Senior - Täter gefunden, Opfer gesucht

Mannheim. Ein Senior ist am vergangenen Freitag, 20. Januar, gegen 9.40 Uhr von einem Mercedes-Fahrer an einer roten Ampel an der Casterfeldstraße in Mannheim unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Der Täter konnte ausfindig gemacht werden, jedoch fehlt vom Opfer jede Spur, wie die Polizei mitteilt.

Der Mercedes-Fahrer stand auf der rechten Spur vor der Ampel, dahinter in einem grauen BMW der Senior. Plötzlich stieg der Mercedes-Fahrer aus, trat an die Fahrerseite des grauen BMWs heran, riss die Tür auf und schlug dem Senior unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend fuhren alle weiter. Der Täter konnte ermittelt werden. Jedoch ist die Identität des verletzten BMW-Fahrers nicht bekannt.

Der BMW-Fahrer wird als ungefähr 80 Jahre beschrieben, mit faltigem Gesicht und weiß-grauen Haaren. Er trug eine hellgraue Jacke.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 833970.