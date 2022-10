Mercedes brennt aus

In der Nacht zum Freitag hat gegen 0.20 Uhr der Fahrer eines Mercedes Benz GLK einen Notruf abgesetzt, dass er in seinem Auto eine starke Rauchentwicklung feststelle. Er fuhr die Mittelstraße in Richtung Waldhofstraße entlang und konnte das Auto gerade noch auf dem Gehweg an der Ecke zur Max-Joseph-Straße abstellen, ehe es lichterloh in Flammen aufging. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung wurde die Fassade eines angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen. An dieser entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Den Totalschaden am Auto beziffern die Beamten mit 30 000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Verletzt wurde niemand. kur/pol

