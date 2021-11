MERC impft Mitglieder

„Gemeinsam in eine Richtung“: Unter diesem Motto hat der Sportverein MERC Mannheim-Eishockey e.V. jetzt eine Impfaktion für seine Mitglieder gestartet – mit großer Resonanz: „Die Liste war schnell voll“, berichtet Christel Richarz, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein übernehme auf diese Weise gerne Verantwortung im Kampf gegen die Pandemie. „Unsere Aktiven, Trainer, Betreuer und Spieloffiziellen sollten einen größtmöglichen Schutz gegen die Erkrankung bekommen“, so Richarz. In Claus Köster, Arzt und Vereinspräsident des Gesundheitsnetz Rhein-Neckar e.V., habe man einen erfahrenen Partner zur Umsetzung dieses Anliegens gefunden.

Dass sich die Liste der Impfwilligen so schnell füllte, führt der Verein auch auf die schmerzliche Erinnerung an den Lockdown im Sport zurück – mit der mehrmaligen Einstellung des Spielbetriebs in 2020 und dem langen Weg zurück zum gemeinsamen Training und Spielbetrieb. In virtuellen Trainingsangeboten sei es dank hochmotivierter Trainer im Lockdown zwar gelungen, den Kontakt zu den Spielern zu halten. „Aber real, zusammen und auf dem Eis in den heiß geliebten SAP-Arena-Nebenhallen zu bleiben, ist das Ziel des MERC Mannheim-Eishockey e.V“, so Richarz. aph