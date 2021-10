Menschlichkeit als Pflicht

Es sollte ein Abend werden, der in seiner Klarheit für Weltoffenheit und gegen Antisemitismus keine Fragen mehr offen ließ. Denn der Mannheimer Israeli Business Club (IBC) hatte für seine jüngste Preisverleihung nicht nur ein ganzes Bündel an Entscheidern und Firmenvorständen aus der Region, sondern vor allem zwei ganz besondere Persönlichkeiten versammelt, die sich seit Jahren um die Stärkung jüdischen Lebens Deutschlands verdient machen: Israels Botschafter Jeremy Issacharoff sowie den Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, Aaron Frenkel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Plattform der Verständigung Der in Mannheim sitzende und 2018 gegründete Israeli Business Club versteht sich als Plattform der Völkerverständigung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft innerhalb der Rhein-Neckar-Region Zur jüngsten Veranstaltung erschien unter anderem Israels Botschafter Jeremy Issacharoff. Für sein langjähriges bürgerrechtliches und soziales Engagement wurde der Unternehmer und Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, Aaron Frenkel, mit dem William K. Langfan-Award des IBC ausgezeichnet . mer

Um der Preisverleihung im Heidelberger Restaurant Stadtgarten 959 gleich den richtigen politischen Anstrich zu verleihen, machte der IBC-Vorsitzende Sinisa Toroman direkt in seinem Grußwort deutlich: „Zwischen den drei Partnern Deutschland, Israel und Amerika brauchen wir ein unerschütterliches Vertrauen. Wir müssen enger zusammenrücken.“

Die tieferen Ursachen dafür deutet Toroman nur an, als er klarstellt, Frenkel kenne auch die Schattenseiten des Antisemitismus ganz genau. Dass die ihn ganz offensichtlich nicht davon abhielten, sich nach dem Fall Afghanistans an die Taliban erst jüngst höchstpersönlich für die Rettung von mehr als 100 Athletinnen aus Kabul einzusetzen, ist nur einer der Gründe, aus denen der einflussreiche Unternehmer an diesem Abend mit dem William K. Langfan Award für sein bürgerrechtliches Engagement geehrt wird. Im Gespräch mit dieser Redaktion gibt Frenkel auch bereitwillig Auskunft über die Motivation seines Handelns: „Die weltweite Politik ist nicht arm an großen Worten, aber zu oft arm an großen Taten. Ich lasse gerne meine Taten für mich sprechen und rede daher ganz offen zu Ihnen, wenn ich sage: Es ist unsere Pflicht, Menschlichkeit vorzuleben, wenn wir wollen, dass sie sich vermehrt.“

Aufgabe für neue Regierung

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ganz ähnlich sieht das auch Jeremy Issacharoff, der einerseits deutlich macht, man müsse auch israelisches Engagement wie jenes von Frenkel zu schätzen wissen, das sich nicht mit ausgestreckten Ellenbogen in die Öffentlichkeit dränge. Andererseits nimmt der Botschafter bereits vor den ersten Sondierungsgesprächen die kommende Bundesregierung in die Pflicht: „Wir spüren in Deutschland eine große Kraft der Freundschaft - aber diese Verbindung muss auch mit einer neuen Regierung in Zukunft stark bleiben.“ Der Kampf gegen Antisemitismus sei „absolut entscheidend“ dafür, wie man die Werte von Demokratie und Solidarität in diesem Land auslebe und begreife.

Aspekte, die auch internationale Grußwortgeber in klaren Statements zu unterstreichen verstanden. So forderte etwa der jüngste Sohn des ehemaligen israelischen Staatspräsidenten Schimon Peres, Chemi, dazu auf, schon heute zu überlegen, an welcher Stelle man morgen die Zukunft für jüdisches Leben verbessern wolle. Noch deutlicher wurde der Kongressabgeordnete Michael Waltz, der die Welt in einem „globalen Krieg gegen islamistischen Extremismus“ sah, der besondere Fertigkeiten von seinen Kontrahenten verlange: „Es ist leicht, zu verstehen, dass du einen Panzer besiegt hast, wenn er getroffen wurde, aber es ist schwer, einen Irrglauben zu besiegen.“ Auch die ehemalige Sondergesandte der US-Regierung zur Bekämpfung von Antisemitismus, Ellie Cohanim, machte deutlich, der Komplex des Hasses sei „an allen Ecken dieser Welt zunehmend“ - und war sich darin auch mit Fred Fleitz einig. Der amerikanische Politiker und Chef des Zentrums für Sicherheitspolitik fasste mit seiner Wortmeldung vieles zuvor Gesagte trefflich zusammen, als er zum Ausdruck brachte: „Antisemitismus ist keine Kleinigkeit, er ist ein gigantisches Problem, an dem wir gemeinsam arbeiten müssen.“

Und so kommt auch Jeremy Issacharoff an diesem Abend von der ganz großen Politik in die Region zurück, wenn er im Dialog deutlich macht, dass Schulterschluss und Freundschaft in Toleranz und Anerkennung eben nur dann nachhaltig funktionierten, wenn man die Strukturen dafür „massiv stärke“, und zwar international, national wie auch lokal.

Stimmen, wie sie auch bei der Stadtverwaltung auf weit offene Ohren stoßen. Stadtsprecher Ralf Walther jedenfalls macht auf Anfrage deutlich, man sehe den Kontakt zu Israel weit über die Städtepartnerschaft zu Haifa hinaus als bedeutsam an - und sehe einem künftigen Treffen mit dem Botschafter in Berlin oder Mannheim mit Freude entgegen. Grundlage für noch tiefere Bande und innige Gespräche dürfte es auch dann wieder hinreichend geben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3