Erneuter Aufruf zu Menschenkette in Mannheim

Mannheim. Zusammen mit einem breiten Bündnis an Unterstützern aus Politik, Kultur und Gesellschaft rufen die Grünen-Stadträte Chris Rihm und Gerhard Fontagnier am Montagabend erneut zu einer Menschenkette am Rathaus auf. Zwischen 18 und 19 Uhr soll ein Zeichen gegen Hetze, Hass und Gewalt in Mannheim gesetzt werden, teilen die Veranstalter mit. "Wir lassen nur Teilnehmer*innen mit FFP oder OP-Masken zu. Der Abstand wird mit Schals zwischen den Menschen gewährleistet", heißt es. Am Abend wird auch wieder eine nicht angemeldete und von der Stadt untersagte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nach Corona-Demo Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht: „Angriff auf Demokratie nicht dulden“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Reportage Corona-Demo in Mannheim: Ein Montagabend - viele Perspektiven Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Erneut Großeinsatz in Innenstadt Demos in Mannheim: Zwischen erlaubtem Gedenken und unerlaubtem Spazieren Mehr erfahren

Nachdem am vergangenen Montag zwischen 400 und 600 Menschen in einer Kette gegen die Corona-Demo protestiert hatten, ist "nach aktuellem Kenntnisstand und dem großen Zuspruch nicht auszuschließen, dass die Teilnehmeranzahl nochmals ansteigen wird", heißt es. Aus diesem Grund soll sich die Kette vom Rathaus aus in Richtung Paradeplatz und wieder zurück erstrecken.

Neben den Grünen-Politikern unterstützen unter anderem Schauspiel-Intendant Christian Holtzhauer, Autor Richard Brox, die beiden Dekane der katholischen und evangelischen Kirche Karl Jung und Ralph Hartmann, Uni-Rektor Thomas Puhl oder die Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen, Gökay Akbulut, Isabel Cademartori und Konrad Stockmeier die Versammlung.

Auf Höhe des Quadrats E1 ist zudem eine Versammlung der "Omas gegen Rechts" für 17 Uhr angemeldet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2