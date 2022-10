Melis Sekmen zu Mitglied des Mittelstandsbeirats ernannt

Mannheim. Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen ist in den Mittelstandsbeirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz berufen worden. Wie das Wahlkreisbüro von Sekmen am Mittwoch mitteilte, würden dem Gremium Persönlichkeiten angehören, die aufgrund ihrer praktischen Tätigkeit und ihrer fachlichen Erfahrung in mittelstandspolitischen Fragen für eine solche Aufgabe besonders geeignet seien.

„Ich sehe die Berufung in den Mittelstandsbeirat als Motivation, meinen Weg zur Unterstützung mittelständischer Unternehmen weiter zu gehen und zugleich als Wertschätzung meiner bisher erreichten Ziele“, erklärte Sekmen laut Mitteilung. Durch ihre vorherige Beschäftigung im Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim kenne die Mannheimer Bundestagsabgeordnete die Herausforderungen mittelständischer Unternehmen und wisse beispielsweise um die Schwierigkeiten in der Unternehmensnachfolge, aber auch um den Fachkräftemangel. „„Mir liegen besonders die vielen familiär geführten Unternehmen in Baden-Württemberg am Herzen. Ich möchte im Mittelstandsbeirat deren Lebenswelt sichtbarer machen“, so Sekmen weiter.

Die Mitglieder des Beirates sind keine Vertreter der Verbände, sondern unabhängige Persönlichkeiten, die ausschließlich ihre persönliche Überzeugung vertreten und an keine Weisungen gebunden sind. Die erste Sitzung zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck findet am Freitag statt.